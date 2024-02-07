恒生指數｜港股全日偏軟　阿里巴巴績前跌1.5%

港股承接昨日強勢高開，恒生指數高開145點，報16,282點；國指高開34點，報5,507點；科指高開25點或0.8%，報3,269點。
【16:15更新】
恒生指數全日收報16,081點，跌54點，大市全日成交1,036.33億；科指跌1.64%，報3,190點。
阿里巴巴（9988）績前跌逾1%；美團（3690）跌1%；騰訊（700）逆市升0.5%。
藥明生物（2269）、藥明康德（2359）升半成收市。
半導體股受挫，中芯國際（981）績後跌8%；華虹半導體（1347）挫逾11%。
【15:28更新】
恒生指數尾市續跌，暫報16,107點，跌29點；科指跌1.4%，報3,198點。
《彭博》引述知情人士報道，中國醫藥集團，正考慮再次提出將中國中藥（570）私有化。中國中藥股價曾抽升一成，現升8.6%報3.39元。
對於消息，國藥和中國中藥暫未予置評。
【13:55更新】
恒生指數現跌13點，報16,123點；科指跌1.29%，報3,201點。
科技股回吐，阿里巴巴 （9988） 午後跌1%，低見74.7元，美團（3690）跌0.1%；百度（9888） 股價跌1%。
藥明生物（2269）升5%，藥明康德（2359）升4.7%。
【12:06更新】
恒生指數半日跌11點，報16,124點，半日大市成交605.06億；科指跌0.83%，報3,216點。
藥明生物（2269）升6.8%；藥明康德（2359）升6.6%。
【10:30更新】
恒生指數升133點，報16,270點；科指升1.09%，報3,279點。
ATM造好，阿里巴巴（9988）績前升1%；騰訊（700）升2%；美團（3690）升4%。
藥明生物（2269）反彈一成。