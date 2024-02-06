恒生指數｜港股全日收16136點升4%　內地加力救市

港股｜港股股票市場黑雨打風休市，一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

亞太區主要股市偏軟，港股方面，科網股造好帶動大市。恒生指數高開31點，報15,541點；科指升0.4%，報3,050點。

【16:30更新】

中證監會周二（6日）連發四篇文章，加上《彭博》報道，內地金融監管機構，將向國家主席習近平滙報資本市場情況，消息刺激港股大幅反彈。

恒生指數早段先低開，午後再衝高，升逾10及20天線，重上萬六關，尾市升逾600點，最終收報16,136點，升626點或4%，大市全日成交1,280.41億元；國指升256點，報5,473點；科指升6.7%，報3,243點。

龍湖（960）、碧服（6098）升10%，為表現最好藍籌；全日僅3股逆市下跌，銀河（027）跌0.1%、中石油（857）跌0.3%、長江基建跌（1038）1.6%。