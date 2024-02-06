恒生指數｜港股全日收16136點升4%　內地加力救市

亞太區主要股市偏軟，港股方面，科網股造好帶動大市。恒生指數高開31點，報15,541點；科指升0.4%，報3,050點。
【16:30更新】
中證監會周二（6日）連發四篇文章，加上《彭博》報道，內地金融監管機構，將向國家主席習近平滙報資本市場情況，消息刺激港股大幅反彈。
恒生指數早段先低開，午後再衝高，升逾10及20天線，重上萬六關，尾市升逾600點，最終收報16,136點，升626點或4%，大市全日成交1,280.41億元；國指升256點，報5,473點；科指升6.7%，報3,243點。
龍湖（960）、碧服（6098）升10%，為表現最好藍籌；全日僅3股逆市下跌，銀河（027）跌0.1%、中石油（857）跌0.3%、長江基建跌（1038）1.6%。
科網股造好，阿里巴巴（9988）、京東（9618）均升逾7%；美團（3690）、小米（1810）升逾6%；騰訊（700）升4%收市。
【15:00更新】
恒生指數尾市續升，現報16141點，升631點；科指升近7%，報3,247點。
【13:10更新】
恒生指數午後曾升逾500點，重上萬六關，現時恒指報16,008點，升498點；科指升5.32%，報3,200點。
吉利汽車（175）升近7%；阿里巴巴（9988）升6.7%。
【12:15更新】
中央匯金宣布擴大ETF增持範圍救市，助港股上揚，恒生指數接連收復10天線（15,777點）及20天線（15,739點），半日收報15,890點，升380點，半日成交額546.43億；科指升4.2%，報3,166點。
ATM造好，美團（3690）升近5%；騰訊（700）升逾2%；阿里巴巴（9988）升逾6%。
歐舒丹 （973） 升逾9%破底；佐丹奴（709）逆市跌近5%。
【10:38更新】
恒生指數現報15,808點，升298點；科指升3.6%，報3,148點。
美團（3690）升5.7%，接近重上69港元的招股價；阿里巴巴（9988）股價亦向好，升5.3%。
長江基建（1038）跌1.5%，暫為最差表現藍籌股。