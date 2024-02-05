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財經
2024-02-05 16:30:00

恒生指數｜港股全日表現反覆收跌23點　藥明系反彈

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財政預算案2024｜李惟宏：目前加任何稅收對市場都不利　容海恩冀調整外匯基金投資成份振興港股

財政預算案2024｜李惟宏：目前加任何稅收對市場都不利　容海恩冀調整外匯基金投資成份振興港股 (資料圖片)

港股今早低開，恒指低開196點，報15,336點，國指低開1.5%，報5,142點；科指低開1.8%，報2,990點。

【16:25更新】

恒生指數全日收報15,510點，跌 0.15%，成交947.13億元，今早先低開近200點，其後轉升，最高見15,669點；國指微跌1點，報5,217點；科指跌0.17%，收報3,038點。

重磅股表現，美團（3690）升2.8%；港交所（388）跌1.2%；
友邦（1299）升0.8%。

藥明生物（2269）反彈3%，藥明康德（2359）升4%。

【15:25更新】

恒生指數尾市轉跌13點，現報15,520點；科指跌0.17%，報3,038點。

閱文（772）挫近一成，報20.9元。

【13:35更新】

恒生指數午後轉升，現報15,662點，升129點科指揚1.59%，報3,092點。

ATM向上，美團（3690）午後升逾4%；騰訊（700）轉升1%；阿里巴巴（9988）轉升0.8%。

美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖）

【12:23更新】

恒生指數半日收報15,510點，跌23點，半日大市成交額486.68億；科指跌0.21%，報3,037點。

藥明生物（2269）升近4%；藥明康德（2359）升逾7%。

【10:40更新】

恒生指數現跌118點，報15,415點；科指跌1.01%，報3,013點。

ATM個別發展，美團（3690）升3%；阿里巴巴（9988）跌0.5%；騰訊（700） 跌逾1%。

藥明系續升，藥明生物（2269）升2.7%；藥明康德（2359）升逾5%。

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