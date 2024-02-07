憧憬再現｜傳習聽取金融市場匯報 救市或升級 港股彈626點

內地周一正式下調存款準備金率(降準)後仍未能阻止股市跌勢，外電昨傳出國家主席習近平最快在昨日聽取金融監管機構匯報資本市場情況，加上中央匯金公司再承諾增持ETF(指數買賣基金)，中證監亦配合指會協調機構投資者入市，一連串舉措引發市場憧憬救市或加碼，中港股昨大反彈，上證綜合指數6連挫後，昨彈3.2%；恒生指數更飆逾4%或626點，至16,136點，一口氣收復萬六關及20天移動平均線(昨處15,754點)，並向50天線(昨處16,299點)進發。
雖然有傳習近平聽取金融市場的匯報，但外電指具體匯報時間仍未確定，亦不清楚匯報後是否有支持措施出台，但就指相關部門近來一直持續研究托市措施。
匯金加碼增持 中證監協調資金入市
與此同時，匯金發公告指充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大ETF增持範圍，並將持續擴大增持力度及規模，堅持維護資本市場平穩運行。而中證監就匯金增持一事回應指支持有關行動，指A股中長投資價值顯現，並會繼續協調公募基金、私募基金、證券公司、保險機構、社保基金、年金基金等各類機構投資者，更大力度入市，鼓勵上市公司加大回購，為A股引入更多資金，維護市場穩定運行。
恒指現黃金交叉 空軍縮北水沽
恒指昨出現10天線升穿20天線的小型黃金交叉，為今年首次，惟留意現價與50天線只有163點距離，而大市自去年9月起已多次在相關水平受阻。恒生科技指數昨則狂飆6.8%或204點，至3,243點；國企股指數則升256點或4.9%，至5,473點。主板成交額1,280億元，大市沽空率14.6%，為近1個月以來最低。不過北水則趁機會套現過年，滬深港股通合共淨沽出68.9億元，當中單計盈富基金(2800)已走資63.4億元。
A股上證綜合指數則報2,789點，升87點；深圳成分指數亦飆6.2%；創業板指數更大漲6.7%，兩市逾百股漲停。
不過對於中央救市的作用，中外券商看法仍有分歧。方正證券分析師曹柳龍指，從歷史走勢看，匯金增持公告發布後最快4日可確立「市場底」。不過，三井住友銀行經濟學家Ryota Abe指，當局明顯想阻止大市繼續下挫，惟措施只會支撐投資者短期情緒，只要經濟仍堪憂，救市效用料短暫。