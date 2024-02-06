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財經
2024-02-06 17:23:21

手機設備股上月銷售大增！舜宇攝像模組多五成 丘鈦飆90%

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手機設備股上月銷售大增！舜宇攝像模組多五成 丘鈦飆90%

舜宇光學上月車載鏡頭出貨量漲31.2%，至1,204.8萬件，主要是因為內地新能源品牌汽車的銷量有所增長。(資料圖片)

手機設備股舜宇光學(2382)及丘鈦科技(1478)公布上月銷售數據，銷售齊齊明顯反彈。

舜宇指受惠低基數

舜宇光學上月手機鏡頭出貨量按年上升54.8%，至1.03億件，主要是因為去年同期因整體智能手機市場需求疲弱而使得基數處於低位；車載鏡頭出貨量漲31.2%，至1,204.8萬件，主要是因為內地新能源品牌汽車的銷量有所增長；按季更增155.7%，主要是因為去年12月份客戶端受聖誕節假期影響而使得出貨量基數較低。另外，手機攝像模組出貨量多52.9%，至6,225.6萬件，主要因為去年同期整體智能手機市場需求疲弱，令基數處於低位。

手機設備股上月銷售大增！舜宇攝像模組多五成 丘鈦飆90%

丘鈦指，攝像頭模組產品銷售數量增加，主要是由於智能手機市場需求回升。(資料圖片)

丘鈦稱需求回升

丘鈦科技上月手機攝像頭模組銷售3,891.5萬件，大升90%，其中3,200萬像素及以上攝像頭模組佔1,842.6萬件，飆143.1%；攝像頭模組銷售3,999.6萬件，大升93.3%。丘鈦指，攝像頭模組產品銷售數量增加，主要是由於智能手機市場需求回升，及集團於中高端攝像頭模組產品及車載攝像頭模組產品的業務發展良好；而環比增長則主要是由於客戶的項目周期因素。

另外，丘鈦上月指紋識別模組銷售1,178.5萬件，飆112%。集團指，指紋識別模組銷售增加，主要是由於智能手機市場需求回升，及集團於指紋識別模組業務的市場分額提升；而環比增長則主要是由於客戶項目周期因素。

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