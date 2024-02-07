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財經
2024-02-07 10:00:00

機管局債券｜三跑債退款全指南　一行推4.9厘美元定期優惠 (持續更新)

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機管局債券｜各銀行券商認購優惠一覽。(葉婧雯攝)

機管局債券退款／三跑債退款／機場債退款｜機管局此前及售的零售債券受市面捧，共收到逾17.5萬份申請，認購金額達156.91億元，超過發行總額的2.1倍。不過，由於發行額僅有50億港元，每人僅可獲分配3手債券，部分銀行因應大眾需要，而推出三跑債退款。以下《am730》將整合各間銀行退款優惠詳情。

機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖） 機管局債券｜申請資格、入場門檻、發行金額、年期、派息時間、年息懶人包（am730製圖）

機管局債券｜日前暗盤最高賺360元

儘管未正式上市，但市面券商亦展開「暗盤」交易，其中富途暗盤開市升0.6%至100.6元，高位見101.1元，收報101元，升1%，即每手賬面賺100元；輝立暗盤開報101元，低見100.85元，現造101元；耀才暗盤最高達101.25元，現造101.2元，每手賬面賺115元，抽中三手賺360元。以下為銀行退款優惠：

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機管局債券退款｜大新銀行：推美元3個月4.9厘定期存款

大新銀行表示，將推出機管局債券退款優惠，合資格客戶持有任何退款證明，並以全新資金或退款資金，可在2月29日或之前享定期存款年利率一次。此外，客戶若進行風險評估問卷，可獲享50港元現金獎賞，及0%基金認購費優惠等。

  • 港元：3個月定存年利率4.2厘（最低存款額20萬港元或其等值）
  • 美元：3個月定存年利率4.9厘（最低存款額20萬港元或其等值）

詳情：大新銀行

機管局債券退款｜工銀亞洲：港元定期年利率4.35厘

工銀亞洲宣布，為未能全數認購債券的客戶推出3大退款優惠，當中包括定期存款優惠，定存38天享年利率3.6厘、98天享4.35厘、188天享4.25厘。此外，亦包括基金認購費0.5%優惠，以及港元兌換人民幣40點子優惠。

詳情：工銀亞洲

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