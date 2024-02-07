機管局債券｜三跑債退款全指南　一行推4.9厘美元定期優惠 (持續更新)

機管局債券退款／三跑債退款／機場債退款｜機管局此前及售的零售債券受市面捧，共收到逾17.5萬份申請，認購金額達156.91億元，超過發行總額的2.1倍。不過，由於發行額僅有50億港元，每人僅可獲分配3手債券，部分銀行因應大眾需要，而推出三跑債退款。以下《am730》將整合各間銀行退款優惠詳情。

機管局債券｜日前暗盤最高賺360元 儘管未正式上市，但市面券商亦展開「暗盤」交易，其中富途暗盤開市升0.6%至100.6元，高位見101.1元，收報101元，升1%，即每手賬面賺100元；輝立暗盤開報101元，低見100.85元，現造101元；耀才暗盤最高達101.25元，現造101.2元，每手賬面賺115元，抽中三手賺360元。以下為銀行退款優惠：