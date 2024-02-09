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財經
2024-02-09 04:30:27
日報

港股收爐｜阿里挫6%拖累 恒指再失萬六 成交沽空齊縮

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港股

港股成交昨僅約777億元。(中新社)

中港股市農曆新年假期前個別發展，恒生指數在阿里巴巴(9988)拖累下，再度失守16,000點關，收報15,878點，挫203點或1.3%，成交縮至約777億元。內地三大股市今日休市，假前續升逾1%，成交連續兩日破萬億元人民幣，總結兔年三大指數累瀉12%至33%。

阿里巴巴業績符預期兼加碼回購，惟昨低開後持續向下，一度失守70元見69.4元，尾市跌幅略收窄，仍挫6.1%，報70.3元，成交約79.7億元，一隻股份拖低恒指86點，佔跌市42%，其港市值單日蒸發逾940億元。

多間券商調低阿里目標價，高盛指阿里業績符預期，惟股價昨反應負面，或因投資者對管理層擬加大投資核心業務電子商務和雲端的擔憂，並下調淘寶天貓盈利展望，但維持阿里「買入」評級，目標價由118元調低13.5%，至102元。

美銀降目標價至100元

美銀則維持對阿里2025至2026財年收入預測不變，降非通用會計準則(non-GAAP)淨利潤預測約7%，將目標價由103元減至100元，即較現水平有42%升幅，ADR目標價由106美元調低至102美元，維持「買入」評級。
至於港股今日半日市，成交昨萎縮，國企股指數報5,360點，挫61點或1.1%，恒生科技指數報3,168點，跌22點或0.7%。北水淨流入45.91億元，主要買美團(3690)及中國移動(941)，分涉5.2億元及4.3億元；沽騰訊控股(700)及工商銀行(1398)，均涉逾4,400萬元。長假前，沽空額亦略收斂，昨約123.7億元，按日減32%，沽空率縮至15.9%，盈富基金(2800)及阿里巴巴沽空額最多，分別涉14.6億元及12.9億元。

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內地三大股市兔年瀉逾12%

內地三大股市受中央加大救市力度造好，昨逾200隻股漲停，逾4,800股份上升，分析指內地股市近日回升，主要受中央匯金公司加碼入市有關，氣氛由弱轉強，當前市場正處低估值和高成長共同修復階段，場外資金加速流入及北向資金大舉增持等，凸顯市場中長期投資機會。

不過，春節長假或對市場形成短期擾動，獲利盤或現，將對市場反彈形成壓制。至於滬指兔年全年跌12.2%，深圳成分指數挫26.4%，創業板指數瀉33.2%。

 

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