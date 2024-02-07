碧桂園服務終止增持合富輝煌 叫停戰略合作協議

碧桂園服務(6098)指，鑑於當前市場狀況、近期資本市場波動、訂約方對標的交易實施時間表的預期發生變化，以及潛在戰略和合作目標及其他因素後，與合富輝煌(733)訂立戰略合作協議終止，而碧桂園物業香港與China-net Holding Ltd.就可能收購事項的討論亦已終止，不會繼續進行。

根據終止協議，碧桂園物業香港、合富輝煌執行董事兼大股東扶偉聰、China-net Holding Ltd.及合富輝煌在戰略合作協議項下的所有前期義務及責任將立即全面解除和撤銷，即時生效，儘管以上終止，各方預計將繼續進行友好討論，探討深化碧桂園服務與合富輝煌之間長期戰略合作計劃，以期在房地產代理服務領域實現業務協同效應。