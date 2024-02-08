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財經
2024-02-08 15:26:00

美斯缺陣｜羅兵咸永道形容事件「不幸」　香港零售銷貨值料增5%

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美斯缺陣｜羅兵咸永道形容事件「不幸」　香港零售銷貨值料增5%

美斯缺陣｜羅兵咸永道形容事件「不幸」　香港零售銷貨值料增5%

羅兵咸永道香港周四（8日）發布《2024年香港零售業展望》，對香港2024年的零售業前景謹慎樂觀，料按年增長5%至4,280億元。對於近日球王美斯來港進行表演賽時缺陣，羅兵咸永道又形容事件「不幸」，認為香港需要有更多大型盛事提振零售氣氛。

羅兵咸永道展望指，由於全球經濟不確定性、地緣政治局勢，以及港股市場、房地產市場的不確定性等因素，將會繼續影響本地經濟和消費市場。

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）

料按年增長5%至4280億

羅兵咸指出，2023年本港零售業進入復甦期，零售業總銷貨價值按年增長16%至4,070億元，料按年增長5%至4,280億元。至於增長較高的3個類別，分別是是奢侈品行業(55%)、服裝、鞋類及相關產品(41%)、藥物及化妝品(39%)。

羅兵咸永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，隨着入境遊客數量持續回升，以及香港市民出境旅遊熱潮趨於穩定，預計本港零售業將會改善。

認為香港「仍是福地」

對於近期美斯缺陣事件，鄭煥然稱，國際巨星來港並非首次，但今次活動大家好大期望，最終結果是「有啲唔好彩」，希望只是個別事件，現時希望大家絕對不再提這件事，以及汲取經驗把握下次機會，令香港回復國際佳譽。

他補充，香港吸引力確不如以前，但認為香港「仍是福地」，港府需要推出更多「貼地」措施，舉辦更多文化娛樂活動至關重要，讓更多遊客訪港，「有人流先有經濟」。

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