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財經
2024-02-13 15:05:30

虛幣動態｜比特幣突破50000美元大關 兩年來首次

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虛幣動態｜比特幣突破50000美元大關 兩年來首次

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)兩年多以來首次升破5萬美元大關，過去24小時最高報50,369美元。(資料圖片)

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)兩年多以來首次升破5萬美元大關，過去24小時最高報50,369美元，現報50,028.7美元，揚4.5%，今年以來累飆18.2%

至於其他虛幣方面，以太幣(Ethereum)現報2,649.1美元，升6.5%，過去24小時最高報2,683.11美元，比特幣現金報327.07美元，揚3.4%，瑞波幣現報約0.528美元，增2.3%

分析指，比特幣飆升，主要是有資金掃入現貨交易所買賣基金(ETF)。加密貨幣借貸平台Nexo聯合創始人Antoni Trenchev對傳媒指，5萬美元是比特幣一個重要里程碑，上個月推出的現貨ETF不僅未能引發比特幣突破這一關鍵心理水平，還導致了20%跌幅。

料受資金流入比特幣現貨ETF

另外，金融科技投資公司fineqiia International的研究分析師Matteo Greco發表報告指，比特幣近期價格上漲主要驅動力料受惠比特幣現貨ETF資金流入增加帶動。他引述數據指，上周Grayscale Investment旗下Grayscale比特幣信託基金(GBTC)累計流出4.15億美元，比前幾周大幅減少，同期BTC現貨ETF淨流入約12億美元，是自推出以來最高單周流入。

另外，傳媒引述消息人士指，由富豪Peter Thiel創立的風險投資公司Founders Fund再次投資比特幣和以太幣，反映硅谷對加密貨幣市場重新關注。從去年夏末至初秋期間該基金投資2億美元購買加密代幣，其中一半投資比特幣，另一半投資於以太幣。

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