開工利是｜揭各大機構利是金額　地產界最闊綽開工即有2000元 (持續更新)

農曆新年即將到來，雖然未正式過年，但不少公司已開始向員工派發開工利是，部分更向員工大派1,000元。以下將整理各大機構新一年開工利是金額，亦為讀者送上4招「開工利是催財方法」，希望大家新一年財運、事業大旺。

若不想將開工利是存入銀行，可將金錢用作購買辦公用品，如原子筆、月曆之類，可催旺事業運。

收到利是後，可以將開工利是的錢存入銀行，此舉寓意「錢滾錢」，即以小錢吸來更多大錢，財運亨通。

由於利是封象徵「好運」意頭，因此將利是封收入辦公枱內的櫃桶、桌墊下、或電腦鍵盤底等地方都可以，有助聚財。

花旗香港此前指，提早向員工派開工利是，逾4,500人員工每人獲派發800元新年利是，並以電子方式直接派發予員工的戶口。

渣打銀行表示，於農曆新年為員工舉行「勁『抽』賀龍年」開工利是大抽獎，幸運利是金額由200元至2,888元不等，並加推加碼版大抽奬，豐富獎品包括25,000「亞洲萬里通」里數（價值等同一張往返香港和東京的經濟客艙直航機票）、香港迪士尼樂園門票兩張及酒店電子禮券等。

麥當勞近日宣布，為答謝員工在過去一年盡心盡力，將於農曆新年前向逾10,000名連續性合約員工，每人派發500港元的「麥麥打氣」利是。

開工利是｜ 利嘉閣：促成租賃有大利是

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，為鼓勵其同事積極把握龍年樓市機遇，今年提早派發「龍年新春大利是」，前線同事（包括利嘉閣住宅部、工商舖及利嘉閣澳門）於即日起至2月16日（年廿八至年初七）期間，只要促成任何買賣，包括一、二手及車位買賣，並持有及簽訂有效的臨時買賣合約，每宗可獲2,000元「龍年開單大利是」一封；至於成功促成租賃(不包括租房間或車位)，每宗亦可獲1,000元大利是一封。

開工利是｜中原地產：派25萬元利是

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年為鼓勵旗下同事開單，特意將開單利是提早於2月1日開始。

他表示，中原地產住宅部營業員，於2月內促成任何物業(不包括車位)買賣成交，可獲500元開單利是，已準備利是資金25萬元。