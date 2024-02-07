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財經
2024-02-07 20:22:55

阿里上季經調整利潤減4%符預期 回購加碼250億美元

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阿里巴巴｜投資轉虧 3年回購額353億美元

阿里巴巴未來3個財年有353億美元股份回購額度。(資料圖片)

阿里巴巴(9988)公布12月底止第三季業績，期內歸屬於普通股股東的淨利潤144.33億元(人民幣，下同)(156.6億港元)，按年大減69.2%；非公認會計準則淨利潤479.51億元，跌近4%，符預期；收入2,603.48億元，漲5.1%；淨利潤107.17億元，大減76.6%；每股收益0.71元，少68.3%

阿里巴巴｜投資轉虧 3年回購額353億美元

集團表示，純利大跌主要由於所持有的股權投資按市值計價的變動，以及於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值，導致的經營利潤下降所致。阿里上季投資收入及投資淨收益錄虧損35億元，去年同期則錄155.16億元盈利。

另外，集團宣布截至去年底止季度，以總額29億美元回購總計2.927億股普通股，2023年全年計，以總額95億美元回購總計8.979億股普通股。董事會已批准將股份回購計劃增加250億美元，有效期至20273月底，上調規模後，未來3個財年仍有353億美元股份回購額度。

阿里巴巴｜國際數字商業收入升44% 菜鳥轉賺

集團業務及戰略進展方面，上季淘天集團收入1,290.7億元，增長2%；經調整 EBITA599.3億元，升1%。雲智能收入280.66億元，漲3%；經調整EBITA23.64億元，多86%。市場焦點之一的國際數字商業(AIDC)收入大升44%，至285.16億元；經調整EBITA虧損擴大至31.46億元。菜鳥收入多24%，至284.76億元；經調整EBITA轉虧為盈，錄9.61億元。本地生活收入升13%，至151.6億元；經調整EBITA虧損減少至20.68億元。大文娛收入50.4億元，多18%；的經調整 EBITA虧損擴大至5.17億元。

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阿里巴巴｜吳泳銘：優先重燃電商及雲計算動力

阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，集團最高優先級是讓電商和雲計算兩大核心業務重燃增長動力，未來一年將在改善用戶核心體驗上加大投入，以支持淘天集團重拾增長及穩固市場領導地位。又將聚焦資源開發公共雲產品，以及保持國際商業業務的強勁增長勢頭。

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