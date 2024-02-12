香港零售業總銷貨價值僅升7.8% 零售電商3大趨勢一覽

根據政府統計處最新數字，2023年12月零售業總銷貨價值按年上升7.8%，但對比疫情前仍有一段距離。開店平台「SHOPLINE」整理數據，並分享今年零售及電商三大趨勢。

生成式AI 2023 年堪稱是「Gen AI 之年」，根據 Google Cloud 最新發布的研究，超過八成美國零售業決策者認為採用生成式 AI 刻不容緩。近年香港消費者愈趨偏好使用即時通訊軟件與商戶聯繫，生成式 AI 的加冕能夠免除漫長的等待時間及千篇一律的回覆，從而推動以客為本的創新服務，並為企業帶來更大的商業價值。 現時可統一處理所有社交渠道包括WhatsApp、Facebook、Instagram等的「訊息中心」應用AI科技，商戶可上傳退換貨政策、運費說明、營業時間、會員等級權益等資料至AI知識庫， AI 助手會根據數據庫提供建議回覆，可加快商戶工作效率之餘亦有助提升轉換率。有商戶連接包含聊天機械人的WhatsApp Business API後，其商品交易總額（GMV）比其它渠道如Facebook、Instagram等高出 30%；當中77%的顧客在收到購物車連結、商品目錄、支付連結等銷售相關訊息後成功下單。

直播銷售 香港人平均每天花近兩小時使用社交平台。環匯調查研究預料全球社交商務的銷售額由2021年至2025年間將增長近兩倍至1萬2千億美元，而SHOPLINE香港進行直播銷售的商戶數目、次數及訂單量自2021年起持續上升。SHOPLINE去年11月起正式支援YouTube Shopping，讓商戶能夠拓展其業務至YouTube平台，功能推出後，有個別商家的YouTube Shopping直播帶來額外逾三成GMV及23%的網站引流量。 SHOPLINE分析香港商戶於 2023 年「雙 11」及年終購物旺季的銷售額，發現直播銷售的效果最為顯著，普遍錄得高達50%至70%的轉化率。參考以往消費模式，新年前15日均為消費旺季，對比去年同期（2024年1月25日-1月31日對比2023年1月6日-12日），售賣新年相關用品的商戶今年錄得15%的年度 GMV 增長，最高店家 GMV 增長更達54倍。