熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-13 21:31:08

龍年港股｜春節後紅盤高收的機會率有幾多？紅盤效應又是甚麼？

分享：
龍年港股｜春節後紅盤高收的機會率有幾多？紅盤效應又是甚麼？

市場上一直有「紅盤效應」的說法，意思是紅盤表現可成為全年表現啟示。(資料圖片)

港股農曆年長假後，明日開市，恒生指數公司指，根據歷史數據顯示，龍年紅盤高收的機會率最高，首個交易日平均升幅為1.7%

春節後首個交易日錄得升幅概率為54%

傳統上春節後首個交易日，亦即紅盤的表現，通常會成為市場焦點，因投資者希望有個開門紅以及尋找未來方向的訊號。剛過去的兔年全年錄得近29%跌幅，為2008年鼠年挫46%以來最大跌幅及歷來表現最差兔年。在此情況下，投資者對於紅盤高收的期望有增無減。自恒指於196911月推出以來，港股錄得29次紅盤高收，意味著春節後首個交易日錄得升幅的概率為54%。儘管概率略為過半，但此數字仍未能帶來任何結論，因此該公司進一步分析各生肖年的紅盤情況。

龍年港股｜春節後紅盤高收的機會率有幾多？紅盤效應又是甚麼？

過去4次龍年皆錄得紅盤高收，為唯一一個全部紅盤皆見高收的生肖。

根據恒指歷史數據，過去4次龍年皆錄得紅盤高收，為唯一一個全部紅盤皆見高收的生肖。而明日收市之後便可知龍年紅盤連升紀錄能否維持。過去4次龍年紅盤平均升幅為1.7%，在12生肖當中排行第三。紅盤表現最佳生肖則非虎年莫屬，紅盤平均回報達到3.3%，主要是由199822日高達14.3%的升幅所帶動，此雙位數升幅亦是有紀錄以來表現最佳的紅盤，其後則是1975 214日的8.5%升幅。

10個農曆年失效8

市場上一直有「紅盤效應」的說法，意思是紅盤表現可成為全年表現啟示。自 1969年以來的歷史數據顯示，農曆年首個交易日表現與全年表現方向一致的概率為54%。若深入分析上述29次紅盤高收，則發現全年表現同樣上揚的概率為66%，而紅盤低收的話，全年表現同樣下跌的概率則為40%。值得留意的是，紅盤效應在過去10個農曆年失效8次，以過去3年為例，恒指皆錄得紅盤高收，然而全年均告下跌。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受