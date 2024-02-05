A股連挫6日！內地基金一哥王亞偉再傳失聯 產品已清盤

A股連挫6個交易日之際，近年屢傳遭內地拘查的內地前「公募一哥」王亞偉再傳失聯。內地近日傳出內地著名基金經理、深圳千合資本管理有限公司及香港Top Ace資產管理公司的創辦人王亞偉被帶走調查，及至周六，千合資本於官網指，因個人原因，王亞偉暫不參與公司營運管理。內地煤體今日再報道，王亞偉已失聯逾月，旗下產品上個月起已陸續清盤，並已通知客戶，千合資本目前由其妻子主持大局。

已不參與公司營運 北京辦公室人去樓空

千合資本的聲明指，目前公司管理團隊全部在崗，切實履行職責，保持公司正常運營。同時，公司已向銷售渠道及投資者披露有關情況，並及時安排產品臨時開放。目前贖回工作已基本順利完成，且現有流動性充足。惟有內地煤體周六到訪千合資本北京辦公室時，指已經被清空，落鎖。