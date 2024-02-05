A股連挫6日！內地基金一哥王亞偉再傳失聯 產品已清盤

A股連挫6個交易日之際，近年屢傳遭內地拘查的內地前「公募一哥」王亞偉再傳失聯。內地近日傳出內地著名基金經理、深圳千合資本管理有限公司及香港Top Ace資產管理公司的創辦人王亞偉被帶走調查，及至周六，千合資本於官網指，因個人原因，王亞偉暫不參與公司營運管理。內地煤體今日再報道，王亞偉已失聯逾月，旗下產品上個月起已陸續清盤，並已通知客戶，千合資本目前由其妻子主持大局。
已不參與公司營運 北京辦公室人去樓空
千合資本的聲明指，目前公司管理團隊全部在崗，切實履行職責，保持公司正常運營。同時，公司已向銷售渠道及投資者披露有關情況，並及時安排產品臨時開放。目前贖回工作已基本順利完成，且現有流動性充足。惟有內地煤體周六到訪千合資本北京辦公室時，指已經被清空，落鎖。
王亞偉已多次陷入「被帶走」傳聞，包括去年8月及10月底，外電均傳出其遭拘留調查。
王亞偉畢業於清華大學，擁有經濟學碩士學位，超20年證券基金從業經驗，1998年至2012年5月在華夏基金任職期間，王亞偉所管理的「華夏大盤精選混合A/B」在其自2005年底起一共6年多的任期內取得高達近12倍收益率，同類產品同期平均只有69.29%，因此一戰成名，被譽為「中國最賺錢的基金經理」。王亞偉在2007年和2009年兩度「登頂」年度冠軍基金經理。
2012年，王亞偉成立千合資本，管理規模一度逾百億，但近幾年來，千合資本管理規模有所波動，截至2023年底，千合資本累計收益157.58%，最新管理規模為50億至100億元人民幣。