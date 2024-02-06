OneDegree上月寵物保險收入增58% 創新高

OneDegree公布，隨著寵物主人對寵物保險的認識及認受性提高，加上受香港寵物節銷售帶動，上月寵物保險收入再創開業以來新高，較去年同期按年增長 58%。集團又表示，上周4日的「香港寵物節 2024」期間，每日平均新簽發保單為上月的兩倍。

去年寵物平均醫療開支 6070 元

另外，OneDegree綜合去年全年內部理賠數據，寵物每年平均醫療開支高達6,070元，其中發生於貓咪身上最常見的頭三大疾病，分別為上呼吸道感染(9.7%)、膀胱及泌尿道疾病(9.6%)及急性胃炎(7.3%)；狗狗的頭三大常見疾病則分別為異位性皮膚炎(19.6%)、急性胃炎及外耳炎(同為7.5%)。集團指，部份寵物常見疾病可造成巨額醫療費用，以貓咪常見的下泌尿道疾病為例，僅是整個治療過程的診金已高達4,600元，加上化驗、檢查、住院及藥費，總醫療開支高達14萬元。另外，誤食異物造成腸阻塞及骨折等常見問題，醫療費用亦分別高達6萬元及2萬元。