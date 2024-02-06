OneDegree上月寵物保險收入增58% 創新高

OneDegree公布，隨著寵物主人對寵物保險的認識及認受性提高，加上受香港寵物節銷售帶動，上月寵物保險收入再創開業以來新高，較去年同期按年增長 58%。集團又表示，上周4日的「香港寵物節 2024」期間，每日平均新簽發保單為上月的兩倍。
去年寵物平均醫療開支6070元
另外，OneDegree綜合去年全年內部理賠數據，寵物每年平均醫療開支高達6,070元，其中發生於貓咪身上最常見的頭三大疾病，分別為上呼吸道感染(9.7%)、膀胱及泌尿道疾病(9.6%)及急性胃炎(7.3%)；狗狗的頭三大常見疾病則分別為異位性皮膚炎(19.6%)、急性胃炎及外耳炎(同為7.5%)。集團指，部份寵物常見疾病可造成巨額醫療費用，以貓咪常見的下泌尿道疾病為例，僅是整個治療過程的診金已高達4,600元，加上化驗、檢查、住院及藥費，總醫療開支高達14萬元。另外，誤食異物造成腸阻塞及骨折等常見問題，醫療費用亦分別高達6萬元及2萬元。
OneDegree副行政總裁周美華表示，飼養寵物是一生一世的責任，寵物主人除了付出時間陪伴，及為其提供基本的生活所需外，亦須為突如其來的醫療開支做好準備。OneDegree約4年前於香港推出首隻專為寵物打造的寵物保險，時至今日，她指樂見寵物主人對毛孩保障關注增加，剛過去的香港寵物節期間，到訪OneDegree展位查詢及投保寵物CEO Plan的寵物主人數目大幅增加，其中兩成更為多於一隻寵物投保，更有寵物主人同時為家中7隻貓投保寵物保險。