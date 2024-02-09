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財經
2024-02-09 16:33:00

Payme利是/恒生/中銀/花旗/Alipay等利是優惠一覽｜電子利是

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電子利是2024｜中銀/恒生/Payme/Alipay各銀行、支付平台優惠詳情

電子利是2024｜中銀/恒生/Payme/Alipay各銀行、支付平台優惠詳情

除了Payme利是外，不同銀行都提供電子利是優惠。香港近年掀起環保熱潮，農曆新年亦流行派發電子利是。為推廣電子利是，部分銀行及支付平台推出優惠，派發電子利是可獲抽奬機會，《am730》為讀者整合多個可派電子利市的支付平台或銀行，包括星展銀行（香港）、恒生銀行、渣打銀行、ZA Bank、Fusion Bank富融銀行、PayMe、AlipayHK、WeChat Pay HK等。惟讀者選擇平台前，應留意使用細則及條款。

【2月9日更新】Payme HK

電子利是2024｜甚麼是電子利是

過去數年疫情肆虐，市民難以在農曆新年等傳統節日與親朋戚友聚會，派利是等傳統習俗也難以實行。而隨著電子錢包及支付平台普及下，令電子利是應運而生，將利是數碼化，令大家可於不見面情況下，轉帳、付款至親朋戚友。

電子利是2024｜星展香港：幸運大抽獎高達1萬利是

星展香港指，為鼓勵更多人使用電子利是，客戶透過電子利是派發 100元或以上金額利是給本地親友，即可獲得兩個電子印花，並有機會參加龍年大抽獎，贏取高達高達1萬利是及其他獎賞，優惠受條款及細則約束。優惠包括：

詳情：星展香港

電子利是2024｜花旗香港：大派現金獎價值高達港幣8888元

花旗銀行指，於Citi Mobile® App推出電子利是，鼓勵客戶以電子支付方法隨時隨地為親友送上祝福。花旗銀行同時推出連串大抽獎，與客戶共賀新歲，最高金額達港幣$8,888，並送出過千份現金獎賞。

花旗銀行表示，由2024年2月初起至2024年2月24日，客戶成功於 Citi Mobile® App 按「Get More」登記參加「Citi 派利是大抽獎」，並於推廣期內透過 Citi Mobile® App「派利是」功能，每次派利是可獲得1次抽獎機會，又或者以手機號碼設定 Citi 為「轉數快」預設收款銀行收利是亦可獲抽獎機會。參加者有機會贏取新春利是價值港幣$8,888（名額 3 名）、港幣$888（名額 10 名）或港幣$88（名額 1,000 名）。推廣期內每人更有高達 8 次抽獎機會。

詳情：花旗香港

電子利是2024｜中銀香港：可贏取港幣8888元

中銀香港指，在2024年2月7日至23日推廣期內，客戶使用BoC Pay或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加大抽獎，有機會贏取港幣8,888元獎賞，名額共10名，派發電子利是愈多，獲獎機會愈大。另外，客戶如使用BoC Pay派發電子利是予其他客戶，可享高達港幣128元BoC Pay百佳優惠券額外獎賞。

此外，曾於推廣期內派發或接收電子利是的客戶，在2024年3月1日至31日期間，可 享港股／A 股／美股各首8筆買入交易免佣金優惠。經手機銀行買入港股／A 股／美股累計金 額達港幣1萬元或以上，及股票賬戶結餘於2024年3月28日對比 2024年2月29日提升 達到港幣1萬元或以上，更可獲港幣100元 BoC Pay 百佳優惠券。

詳情：中銀香港

 

電子利是2024｜恒生：每日送出港幣8888元旅遊禮券

恒生銀行指，為客戶帶來一個全新形象的「派e利是」功能，由1月27日至2月25日期間，客戶透過恒生Mobile App「派e利是」、 以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可立即透過HARO WhatsApp參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，即時有機會贏取過萬份豐 富獎賞。「派e利是」愈多，中獎機會愈大，獎品：

港幣8,888元電子旅遊禮券（30 份）（每日送出1份）
港幣68元電子餐飲禮券（12,888 份）

詳情：恒生銀行

電子利是2024｜渣打：有機會贏取1萬現金獎

渣打銀行表示，即日起至2月5日期間，透過SC Pay「轉數快」派發e-利是兼分享SC Pay貼圖，即可自動參加大抽獎，有機會贏取HK$10,000現金獎 (8名) 或 HK$100現金獎 (500名)。

詳情：渣打銀行

電子利是2024｜ZA Bank：

ZA Bank指，即將「龍」重推出一系列賀年活動，讓用戶有機會贏得總值超過千萬港元的豐富奬賞，包括雙封 HKD 8,888 好意頭大利是，與用戶一同喜迎新歲、龍過肥年。

由2月5日（年廿六）至24日（正月十五）期間，用戶可登入 ZA Bank App 並前往「千萬獎賞賀龍年」活動頁面參與遊戲，最高有機會贏取兩封8,888元大利是。

此外，由2月5日（年廿六）至 29日期間，ZA Bank 皇牌活動「最勁抽」亦將換上賀年限定主題設計，增添喜慶元素。ZA Bank 將與城中熱爆的餐飲品牌合作，用戶每次完成最少 HKD 10 的合資格簽賬，即可參與「最勁抽」，打開盲盒有機會獲得限時獎賞。

詳情：ZA Bank

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電子利是2024｜PayMe：有機會獲高達88元開運利是

由1月21日起至2月18日，PayMe用戶透過手機掃描位於「銅鑼灣怡和街英光大廈」、「旺角奶路臣街旺角電腦中心」的戶外廣告，以及全港多個巴士站廣告牌上的QR CODE，即可登入活動網頁，玩「AR求籤」一次。可抽出一系列新年開運籤文，更有機會獲得高達$88的開運利是，甚至有機會抽到限量版 NFT。每位用戶每日可求籤一次。

詳情：PayMe

電子利是2024｜AlipayHK：最多贏取8888元禮券

AlipayHK宣布新春期間聯同商戶向AlipayHK用戶派利是，由1月21日至1月28日農曆新年期間，使用封面轉賬、滙款至內地和跨境利是功能，便可參加「AlipayHK2023兔年勁賞 · Lucky兔U」大抽獎，有機會獲高達8,888港元禮券。

每一位合資格AlipayHK用戶每日最多獲得抽獎機會2次，推廣期內最多獲得抽獎機會16次。

詳情：AlipayHK

電子利是2024｜Tap&Go拍住賞：賞高達3888元儲值額

Tap&Go拍住賞指，其客戶於推廣期內，以拍住賞主帳戶每次完成以下任何1個項目，可獲1次抽獎機會，最多可獲得8次抽獎機會，推廣期由2024年1月26日至2024年2月25日(包括首尾兩日)。項目包括：

  • 派發e利是
  • 透過App-to-App 增值功能完成增值
  • 兌換人民幣
  • 於支援PromptPay商戶以「掃描付款」功能付款
  • 完成智能身份認證
  • The Club購物及獎賞平台完成一筆交易或拍住賞app內的 Club Mini Shop完成交易

詳情：Tap & Go「拍住賞」

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電子利是2024｜WeChat Pay HK：新春利是封

WeChat Pay HK特別推出多項新春消費獎賞，即日起至2024年2月29日推廣期內，用戶於香港指定商戶使用WeChat Pay HK以指定付款方式消費可享最高3倍WePoints積分，另享總值HK$30券包；用戶於內地使用WeChat Pay HK消費可享2倍WePoints積分，另享總值HK$88.88券包。

WeChat Pay HK更與各大商戶合作推出龍年電子利是封、姓氏定制利是封，以及畫「龍」利是，讓用戶隔空祝福，線上發送新年祝賀給未能面對面拜年的親友。

詳情：WeChat Pay HK

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