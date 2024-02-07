熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-02-07 15:55:00

亞洲盃｜南韓出局奇連士文表失望　否認會辭職

分享：
奇連士文帶領的南韓在四強出局。(路透社)

奇連士文帶領的南韓在四強出局。(路透社)

亞洲盃四強戰，南韓意外地不敵約旦，未能晉級決賽。主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）就對球隊的表現表示不滿，但他表明自己不會落台，並且會繼續帶領南韓爭取世界盃決賽周的資格。

今屆的奪標熱門之一的南韓，在四強面對分組賽的對手約旦，今次不單未能取勝，更是吞兩蛋落敗。奇帥在記者會上表示：「作為教練永遠要為球隊在賽事的表現負上責任。顯然我們的目標是要入決賽，而我們沒有打入到決賽。你就得接受它，你要接受結果時如此。這是因為約旦今日是值得這個結果。」

約旦慶祝歷史性打入決賽。(美聯社)

約旦慶祝歷史性打入決賽。(美聯社)

對於南韓對奇連士文有質疑的聲音，奇帥在回應就指：「我沒有計劃要做其他事（辭職）。我打算去分析這次賽事，與球隊返回南韓，然後與足協會面，檢討我們在這次比賽的得失。我想在這次賽事我見到有很多好的地方。這是球隊在成長，而球隊在通往幾年後的世界盃，仍需要持續成長，這是一個困難的外圍賽旅程。所以還有很多工作等着我們。」

被影到笑着與對方教練握手捱轟

賽後被問到與約旦的主帥高興地談話，奇連士文解釋：「我是非常之失望。我很憤怒因為我們是可以做得更好。當比賽完了，我笑着去祝賀對方教練，只是因為我個人要祝賀他們，我不認為這是大問題。我現在不是一整晚都在笑口噬噬。有很多理由我們輸掉比賽，而你得接受這個原因。對手在場上展出出更多，我們需要向他們表示尊重。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受