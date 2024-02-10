今日有咩波｜皇馬基羅納只攻難守 掀西甲榜首戰

本周六深夜西甲將演冠軍前哨戰，由聯賽「一哥」皇家馬德里主場迎戰次席基羅納；兩軍現時在聯賽榜相距僅只有2分，今場勝負對爭冠會有關鍵影響。不過，雙方都有不少主力缺陣，更齊齊中門大開，今場勢演入球騷！
皇馬鬧中堅荒 卡華積或客串
「銀河艦隊」皇馬現以23戰58分排榜首，上輪聯賽主場臨完場失守，慘被宿敵馬德里體育會逼和1比1，聯賽6連勝後斷纜，並錯過擴大領先優勢的良機。更麻煩是該隊近期防線傷兵纍纍，德國中堅魯迪格(Antonio Rudiger)上仗已因傷缺陣，本周初復操一直都只能慢跑，今戰上陣成疑。此外，就連拿祖費南迪斯(Nacho Fernandez)都加入傷兵名單，主帥安察洛堤(Carlo Ancelotti)要為中堅荒而煩惱。
據知丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)將會移中頂替，而波監刑滿曹亞文尼(Aurelien Tchouameni)亦可能會「重操故業」串演中堅；不過單靠兩位替工擔正，即使基羅納射手杜碧克(Artem Dovbyk)今場缺陣，但要頂住客軍如沙維奧(Savio)及史杜安尼(Cristhian Stuani)等鋒將強攻，考驗不少。
基羅納15場西甲不敗
基羅納方面，主帥米高山齊士(Michel Sanchez)上仗聯賽悶和皇家蘇斯達時，領紅牌被逐，經已上訴失敗，證實停賽兩場，今場關鍵大戰未能在場邊督師。同樣被駁回上訴的尚有上仗領黃牌的的防線重臣戴利白蘭特(Daley Blind)，最終這位荷蘭名將亦會與防中恩尼高靴里拉(Yangel Herrera)同因累積黃牌夠數，今場坐波監。
這支神奇球隊已保持近15仗聯賽不敗，士氣長處高位；但今場場內外失去良將領軍，防線最易出混亂；縱然皇馬射手雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)或因傷繼續休戰，但在巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)頂上夥拍洛迪高高斯(Rodrygo Goes)，依然是火力驚人，令近期原本作客守穩的基羅納，勢受嚴峻挑戰。兩軍礙於形勢，被逼靠進攻搵食，今場入球大戰勢所難免。