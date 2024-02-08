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體育
2024-02-08 13:33:39

前曼聯主將連格落實加盟FC首爾　傳成南韓最高薪球員

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前曼聯球星連格轉投FC首爾。(FC首爾fb)

前曼聯球星連格轉投FC首爾。(FC首爾fb)

南韓的職業聯賽今日（8日）迎來最大的轉會新聞，前曼聯球星的連格（Jesse Lingard）落實以自由身加盟上季僅得聯賽第7的FC首爾，成為韓職聯有史以來最大名的球星之一。南韓傳媒就指，連格將獲1.75萬英鎊的周薪，成為南韓聯賽現時最高薪球員，但比他在曼聯的10萬英鎊周薪仍有距離。

其實早前已有消息指連格正接受首爾的體測，並準備加盟該支南韓球會。而FC首爾在今早落實及公布。31歲的「連王」是曼聯的青訓產品，不過之後因為紀律及表現問題，逐漸不受球會重用，之後曾借用至韋斯咸，及後在2022年夏天與曼聯約滿離隊，卻選擇了加盟升班馬的諾定咸森林，可是表現與薪酬未符合預期而再在去年夏季約滿被森林放棄，之後曾傳聞他會重投韋斯咸，不過最終都是沒有取得合約。在經歷半年的失業，落實轉投亞洲。

連格在南韓出席加盟FC首爾的記者會。(美聯社) 連格在南韓出席加盟FC首爾的記者會。(美聯社)

南韓媒體就報道，連格與首爾簽約2年，薪酬估計達1.75萬英鎊周薪或91萬英鎊年薪，成為韓職最高薪的球員，不過與他在2017年在曼聯獲得的10萬英鎊周薪，已經大不如前。英國媒體就指，連格之前獲得包括意甲拉素在內的青睞，不過最後他選擇登陸南韓。

前身為LG安養的FC首爾在2004年遷到首爾為主場並改名，今年是球會的20周年，球隊連同安養時代，共贏過6次韓職冠軍。不過球隊近年成績下滑，多數時間處於聯賽中游。球會希望藉連格來投讓球隊重回爭標組水平，也提升首爾的入場人數。FC首爾現時在日本鹿兒島進行季前備戰，連格亦將會到日本匯合大軍。

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