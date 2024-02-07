勒邦占士：我睇到美斯帶嚟嘅好處　稱正改變美國足球生態

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）雖然在香港惹起爭議，不過在美國就繼續獲得當地的肯定。NBA球星的勒邦占士（LeBron James），日前在接受傳媒訪問時，就指這位國際邁亞密的巨星，在為美職聯以及美國的足球帶來改變。
美斯去年從巴黎聖日耳門加盟邁亞密，在美國引起哄動，也令到足球在美國的關注得到提升。勒邦占士也在去年親身入場感受美斯帶來的氣氛。勒邦在接受ESPN的訪問中表示：「看看，足球界的GOAT，美斯出色的表現為美職聯增添光彩，也在改變整個體壇生態。他的到來，不單止是提升聯賽的水準，也啟發我們這個國家，增添新一代的足球迷。」
相對於香港有人指控美斯的道德，勒邦占士看到的卻是：「像他這種成就需要無比的奉獻、職業道德和才華，我對他就只有尊敬和欽佩。我祝福他一切順利。」勒邦占士是英超利物浦的其中一位股東，而他認為美斯登陸美國聯賽，為美國的新一代增添更多的足球迷，讓他深深敬重這位足球巨星。
美國記者：傳媒關心美斯多過NBA
而在日本準備為與神戶勝利船友賽，日本媒體亦向美國的「行家」了解，其中美國體育媒體《The Athletic》的記者，與日本傳媒指出：「布斯基斯（Sergio Busquets）、蘇亞雷斯（Luis Suarez）與佐迪艾巴（Jordi Alba）這些球員加盟國際邁亞密並不奇怪。因為畢竟美職聯過去有碧咸（David Beckham）、亨利（Thierry Henry）、伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic），還有謝拉特（Steven Gerrard）及林伯特（Frank Lampard）等，不過美斯與他們是不同水平。他加盟美職聯是一件衝擊的事，他令美國足球帶來改變。」
記者指：「特別是在美國，美職聯的關注度在增加，傳媒關心美斯比起NBA、美國職棒大聯盟（MLB）以及北美冰球聯盟（NFL）還要高。因為他，更多人關注美職聯，並且成為了話題。現在美國的三大著名運動員，是美斯、勒邦占士與大谷翔平，然而美斯是去到亞洲、非洲、南美洲，世界任何一處都有人認識的名字。」