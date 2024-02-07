勒邦占士：我睇到美斯帶嚟嘅好處　稱正改變美國足球生態

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）雖然在香港惹起爭議，不過在美國就繼續獲得當地的肯定。NBA球星的勒邦占士（LeBron James），日前在接受傳媒訪問時，就指這位國際邁亞密的巨星，在為美職聯以及美國的足球帶來改變。

美斯去年從巴黎聖日耳門加盟邁亞密，在美國引起哄動，也令到足球在美國的關注得到提升。勒邦占士也在去年親身入場感受美斯帶來的氣氛。勒邦在接受ESPN的訪問中表示：「看看，足球界的GOAT，美斯出色的表現為美職聯增添光彩，也在改變整個體壇生態。他的到來，不單止是提升聯賽的水準，也啟發我們這個國家，增添新一代的足球迷。」