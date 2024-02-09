巴黎奧運2024及殘奧會獎牌設計公布 中間金屬取自巴黎鐵塔建造材料

巴黎奧組委正式揭曉巴黎奧運2024和殘奧會的獎牌實物，獎牌的中間鑲嵌了一塊取自艾菲爾鐵塔（又稱巴黎鐵塔）的原始建造材料，成為這次設計的最大亮點。 巴黎奧組委主席埃斯坦蓋(Tony Estanguet)說，奧運獎牌是每個奧運選手的最高夢想，而艾菲爾鐵塔就是巴黎甚至是法國的標誌，所以他們將兩者合而為一，希望設計出歷史上獨一無二的獎牌。