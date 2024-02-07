德國盃｜利華古遜30場不敗　反勝史特加晉級四強（附比賽精華）

德甲榜首的利華古遜，繼續保持在各項賽事的不敗走勢。在兩度落後下，於德國盃的八強以3:2將史特加淘汰，為球隊的不敗走勢延伸至30場。
利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）宣布季尾離隊後，大熱接任就落在利華古遜教頭沙比阿朗素（Xabi Alonso）身上，這位前紅軍的中場更繼續帶領利華古遜取得成績。利華古遜對上一次打入盃賽四強已是2020年，上季更在首圈遭到淘汰，要再次打入四強，就要擊退聯賽季席的史特加。然而史特加開賽僅11分鐘，就由華迪馬安頓（Waldemar Anton）接應角球頂入領先。
之後，利華古遜門將馬迪治高華（Matej Kovar）後場傳失，不過史特加的艾達簡卡拉沙（Atakan Karazor）起腳太正中，高華親自接牢化解。利華古遜之後有柏德列舒希克（Patrik Schick）破網，不過被判越位而無效，完半場前舒希克又門前加腳，亦被門將擋出，半場史特加領先1:0。
德國盃僅餘兩甲組隊
換邊後利華古遜先在50分鐘，由安特列治（Robert Andrich）把握到機會，在禁區頂彎遠柱，將比數追平。可是上半場犯錯的高華，今次再錯就挽救不到，被對手前場再度迫甩下，基斯富列治（Chris Fuhrich）史特加在58分鐘再度領先。不過，利華古遜在66分鐘由後備上陣的艾迪利（Amine Adli）接應隊友長直線單刀，為利華古遜再度領先。到補時階段，莊拿芬泰希（Jonathan Tah）接應科利安華迪斯（Florian Wirtz）長傳，在遠柱頂入致勝一球，協助利華古遜以3:2反勝。
德國盃四強中，利華古遜是現時唯一晉級四強的甲組球會，而另一支甲組隊蒙遜加柏會與丙組的沙貝魯根爭四強的餘下一席位，其餘兩支晉級四強的球隊，同是來自德乙，分別是凱沙羅頓及杜塞爾多夫。