德國盃｜利華古遜30場不敗　反勝史特加晉級四強（附比賽精華）

德甲榜首的利華古遜，繼續保持在各項賽事的不敗走勢。在兩度落後下，於德國盃的八強以3:2將史特加淘汰，為球隊的不敗走勢延伸至30場。

利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）宣布季尾離隊後，大熱接任就落在利華古遜教頭沙比阿朗素（Xabi Alonso）身上，這位前紅軍的中場更繼續帶領利華古遜取得成績。利華古遜對上一次打入盃賽四強已是2020年，上季更在首圈遭到淘汰，要再次打入四強，就要擊退聯賽季席的史特加。然而史特加開賽僅11分鐘，就由華迪馬安頓（Waldemar Anton）接應角球頂入領先。