歐國聯｜意大利法國比利時同組混戰　降級英格蘭遇愛爾蘭

新一屆的歐洲國家聯賽完成抽籤，其中A級聯賽出現死亡之組，意大利與法國及比利時被編入A2組。至於今屆被降落B級的英格蘭，與愛爾蘭、希臘及芬蘭同組，這是英格蘭自1991年以來，再次與愛爾蘭在有競爭性的賽事上碰頭。
歐洲足協在周四（8日）進行了2024至25年歐國聯的抽籤，當中A組聯賽中，上屆冠軍的西班牙與丹麥、瑞典及塞爾維亞同在A4組，爭取再度出線難度應該不高。至於亞軍的克羅地亞，就與葡萄牙、波蘭及蘇格蘭同在A1組。不過歐國盃冠軍的意大利，就與法國、比利時及以色列同列入A2組，將是賽事最受關注的一組。新一屆賽事會在9月展開，並在9、10及11月各進行兩場分組，A級賽的八強及升降級附加賽會在明年3月舉行，之後6月會舉行四強及決賽。
至於英格蘭今屆跌落B級聯賽，而他們與芬蘭、愛爾蘭及希臘被編入B2組。這將會是英格蘭自1991年的歐洲國家盃外圍賽以後，再次與愛爾蘭進行具競爭性的比賽。英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）表示：「這裡有些隊伍我們很久沒對賽過，這對我們會是一些很困難的比賽。我想所有英格蘭的人都會覺得降落B級聯賽感到失望，但你仍有一些困難的比賽。很明顯，我們目標是要在分組勝出重返A組聯賽。」
施費連表態不連任歐洲足協
另外，歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）表示，自己不會在2027年尋求連任。歐洲足協通過投票改例，本來可讓56歲的施費連再擔任至2031年，而英格蘭是唯一反對有關修例的總會。施費連表示：「我半年前決定了，我不會再做落去。原因是在一段時間之後，每一個組織都應該有新血，不過最主要原因，是我已經與家庭分隔了7年。我之前不想公開自己的想法，因為我想看看人們的真面目，而現在我看到了。」施費連之前是在2016年接替柏天尼（Michel Platini）當選歐洲足協的新會長。
歐洲國家聯賽分組
A級聯賽：
A1組：克羅地亞、葡萄牙、波蘭、蘇格蘭
A2組：意大利、比利時、法國、以色列
A3組：荷蘭、匈牙利、德國、波斯尼亞
A4組：西班牙、丹麥、瑞士、塞爾維亞
B級聯賽：
B1組：捷克、烏克蘭、阿爾巴尼亞、格魯吉亞
B2組：英格蘭、芬蘭、愛爾蘭、希臘
B3組：奧地利、挪威、斯洛文尼亞、哈薩克
B4組：威爾斯、冰島、黑山、土耳其
C級聯賽：
C1組：瑞典、阿塞拜疆、斯洛伐克、愛沙尼亞
C2組：羅馬尼亞、科索沃、塞浦路斯、立陶宛／直布羅陀
C3組：盧森堡、保加利亞、北愛爾蘭、白俄羅斯
C4組：阿美尼亞、法羅群島、北馬其頓、拉脫維亞
D級聯賽：
D1組：立陶宛／直布羅陀、聖馬力諾、列支敦士登
D2組：摩爾多瓦、馬爾他、安道爾