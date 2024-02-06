今日有咩波｜利華古遜史特加 對攻博「大」

德國盃8強今夜重頭戲，利華古遜主場大戰史特加。利華古遜歇冬後銳氣稍減，縱然仍能力保不敗，但踢來已再無壓倒性優勢；對手史特加曾經歷一段低潮期，但近期回復大勇，接連大勝對手。兩隊踢法主攻，前線火力十足，但防線絕非滴水不漏，今戰入球不會少！(球賽編號FB1266，2月7日03:45 開賽)

利華古遜今屆大爆發，德甲長踞榜首，德國盃亦3戰全勝轟入16球，火力全開。但自從首席射手邦尼菲斯(Victor Boniface)長期養傷後，無論是用上替補中鋒柏德列舒希克(Patrik Schick)，抑或起用從貝迪斯新加盟的伊基利斯亞斯(Borja Iglesias)掛帥，前場的震攝力有所減弱。