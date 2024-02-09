今日有咩波｜大年初一英超激戰連場 曼城「大」鬥拖肥賀新春

明天大年初一，英超爆發連場激戰，其中打頭陣有「藍月」曼城迎戰「拖肥」愛華頓。曼城一口氣在英超連贏5場，但當中只有1場能夠保持不失；愛華頓上輪兩度落後下，仍能後上逼和熱刺，韌力十足，今輪出訪防線未算穩陣的曼城，博「入球」大望財源廣進！(球賽編號FB1360，2月10日20:30開賽)

全靠菲爾科頓連中三元，曼城上輪作客3比1反勝賓福特，賽後就連主帥哥迪奧拿亦讚不絕口，盛讚這名英格蘭國腳愈來愈有大將之風。藍月雖然連場報捷，但對上12輪英超竟然只得1場能保清白之身，該仗對手更是「降班膽」錫菲聯，防守並非滴水不漏；今戰遇上入球能力未算太弱的拖肥，門將艾達臣摩拉斯在主場伊蒂哈德球場，仍要打醒精神。