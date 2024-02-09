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波經
2024-02-09 04:30:39
日報

今日有咩波｜大年初一英超激戰連場 曼城「大」鬥拖肥賀新春

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明天大年初一，英超爆發連場激戰，其中打頭陣有「藍月」曼城迎戰「拖肥」愛華頓。曼城一口氣在英超連贏5場，但當中只有1場能夠保持不失；愛華頓上輪兩度落後下，仍能後上逼和熱刺，韌力十足，今輪出訪防線未算穩陣的曼城，博「入球」大望財源廣進！(球賽編號FB1360，2月10日20:30開賽)

全靠菲爾科頓連中三元，曼城上輪作客3比1反勝賓福特，賽後就連主帥哥迪奧拿亦讚不絕口，盛讚這名英格蘭國腳愈來愈有大將之風。藍月雖然連場報捷，但對上12輪英超竟然只得1場能保清白之身，該仗對手更是「降班膽」錫菲聯，防守並非滴水不漏；今戰遇上入球能力未算太弱的拖肥，門將艾達臣摩拉斯在主場伊蒂哈德球場，仍要打醒精神。

曼城迪布尼夏蘭特將上力

上周反勝賓福特的3個入波，曼城兩大王牌奇雲迪布尼與艾寧夏蘭特，各自交出助攻。無疑上述二人傷愈不久，狀態未達頂峰，不過近仗只是憑質出戰，已交出不俗表現；加上今季擔正，傳射皆精的祖利安艾華利斯壓陣，連續3輪英超攻入3球的藍月，鋒力之猛路人皆見。球隊暫只落後多踢一場的利物浦2分排第2，今場只要贏波，便可暫時重上榜首，決心昭然！
 

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愛華頓爭氣有力取分

愛華頓近6輪英超僅取3和3負，但上輪卻大打爭氣波，兩度落後下仍憑進攻中場積夏里遜，以及中堅班夫韋迪建功，2比2逼和熱刺，全場埋門次數更遠勝對手。曾與曼城簽約3年、但從未在一隊上陣的積夏里遜，首循環倒戈藍月曾先開紀錄，可惜拖肥最終反輸1比3；但這名列斯聯借將近期腳風甚順，今場又要打爭氣波下，可帶動客軍為「藍月」防線帶來一定威脅。

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曼城今季英超主場10戰，雖取7勝3和轟入27球，但鬥多支中下游分子，防線都未能保持不失；今場遇上踢法死纏難打，高空轟炸亦有一手的愛華頓，捧「入球」大更安心！

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2023/24英超第24周賽事 (周六至下周一)

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