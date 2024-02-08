熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
波經
2024-02-08 04:30:26
日報

今日有咩波｜摩納哥訪巨人殺手「大」激鬥

分享：
法國足總盃16強

今日有咩波｜摩納哥訪巨人殺手「大」激鬥

法國足總盃16強壓軸戰，摩納哥夜訪「丙組仔」魯昂。摩納哥贏盡級數，但季內甚少能夠保持不失；對手魯昂上圈與衛冕冠軍圖盧茲合演入球騷，終憑長途互射12碼晉級，韌力驚人。兩隊不排除再大打進攻足球，必捧足智彩入球中位數[3/3.5]球「大」！ (球賽編號FB1305，2月9日03:45開賽)

摩納哥上輪聯賽雖憑老牌射手賓耶達(Ben Yedder)先開紀錄，不過中場尤素夫科芬拿(Youssouf Fofana)及後擺烏龍，終被作客的勒哈弗爾逼和1比1；計近5輪聯賽只嘗一勝，再計近8戰各項賽事都未能保持不失，防守上有一定弱點。

南野拓實亞洲盃後回歸

這支法甲前列分子，前一圈法足盃與朗斯踢成2比2，最終僅憑互射12碼驚險晉級；上圈則憑賓耶達大演帽子戲法，作客3比1擊敗法乙的羅德茲，總算報回上季在是項盃賽被對方淘汰的敗辱。今夜出訪上圈淘汰圖盧茲的「巨人殺手」魯昂，相信摩納哥主帥艾迪侯達(Adi Hütter)亦不敢輕敵，高路雲(Golovin)、南野拓實(Takumi Minamino)等進攻好手，預期都會出場。

丙組魯昂雖只屬一支長年在低組別聯賽打滾的小球會，近期聯賽連敗；但上圈法足盃卻石破天驚，憑強勁的死球戰術，一對中堅辛臣(Sanson)及保沙莫查(Bouzamoucha)，加上中場比斯卡美(Bezzekhami)先後建功，主場3比3賽和上屆冠軍圖盧茲。及後雙方激戰12輪12碼，魯昂終在這場「長途賽」12射全中下，氣走對手，韌力驚人。

Ad Block

魯昂級數上當然繼續輸蝕，但球隊今戰在地頭出擊，勝在無甚壓力及包袱；當然摩納哥老牌射手賓耶達卡士高、腳風順，敵衛防不勝防，今場應有機會對攻開出入球騷！

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受