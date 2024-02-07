今日有咩波｜阿士東維拉復勇可挫車路士

英格蘭足總盃第4圈重賽，壓軸戰今夜上演英超內訌，由阿士東維拉再鬥車路士。雙方上仗踢成0比0，但近期演出各走極端，維拉剛戰狂數錫菲聯，今夜回師強大主場出擊；碰上接連大敗予利物浦及狼隊的車路士，可捧主勝。(球賽編號FB1281，2月8日04:00 開賽)

維拉早前雖曾經歷一段小低潮，但上仗英超作客5球大炒錫菲聯，重返「四哥」位置，料大大提升隊內士氣。畢竟，射手奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)該仗交出1入波2助攻，連帶快馬里安拜尼(Leon Bailey)、隊長約翰麥甘尼(John McGinn)、好波之人泰利文斯(Youri Tielemans)及左閘阿歷斯摩蘭奴(Àlex Moreno)亦有士哥，贏來兵不血刃，火力全開。