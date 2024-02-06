今日有咩波｜霸氣欠奉 防守大將停賽 南韓難贏約旦

亞洲盃4強今晚先演首場準決賽，由約旦挑戰爭標大熱南韓。「太極虎」連續兩圈淘汰賽都要至少經過加時才淘汰對手，體力消耗巨大；加上晉級過程，霸氣欠奉，要打敗今屆愈戰愈勇的約旦絕不容易，尤其兩軍在分組賽交手都是打和2比2。足智彩開出「讓球」南韓讓[-1]，必撐受讓約旦。 (球賽編號FB1250，2月6日23:00開賽)

力爭相隔64年再奪冠軍的南韓，分組賽晉級已經跌跌撞撞，3戰只得1勝2和；縱然當中或存在走線策略，但3場失6球已顯示防守出現問題。到淘汰賽更是食盡驚風散，16強鬥沙特阿拉伯，戰至補時9分鐘才靠曹圭成頭槌建功扳平1比1；加時後互無紀錄，最後射贏12碼晉級。然後是8強戰鬥澳洲，則是補時6分鐘由黃喜燦射入極刑追和，再在加時戰由首席球星孫興民射入靚罰球奠勝。