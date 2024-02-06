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波經
2024-02-06 04:30:27
日報

今日有咩波｜霸氣欠奉 防守大將停賽 南韓難贏約旦

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亞洲盃4強今晚先演首場準決賽，由約旦挑戰爭標大熱南韓。「太極虎」連續兩圈淘汰賽都要至少經過加時才淘汰對手，體力消耗巨大；加上晉級過程，霸氣欠奉，要打敗今屆愈戰愈勇的約旦絕不容易，尤其兩軍在分組賽交手都是打和2比2。足智彩開出「讓球」南韓讓[-1]，必撐受讓約旦。 (球賽編號FB1250，2月6日23:00開賽)

力爭相隔64年再奪冠軍的南韓，分組賽晉級已經跌跌撞撞，3戰只得1勝2和；縱然當中或存在走線策略，但3場失6球已顯示防守出現問題。到淘汰賽更是食盡驚風散，16強鬥沙特阿拉伯，戰至補時9分鐘才靠曹圭成頭槌建功扳平1比1；加時後互無紀錄，最後射贏12碼晉級。然後是8強戰鬥澳洲，則是補時6分鐘由黃喜燦射入極刑追和，再在加時戰由首席球星孫興民射入靚罰球奠勝。

南韓後勁強 

「太極虎」在德國籍名帥奇連士文(Jurgen Klinsmann)帶領下，縱使麾下球員個人質素突出，名氣響亮，包括孫興民、黃喜燦及李康仁等，是能夠繼續在爭霸之路進發的關鍵，但能否次次有運，每每可在絕境中逃出生天，實屬疑問。更大麻煩是，後防重心、拜仁慕尼黑中堅金玟哉因累積黃牌夠數停賽，今場要輕鬆贏波過關，阻力重重。

約旦或更進取

約旦方面，8強以1比0勇挫塔吉克，歷史性打入4強，球員已經完成賽前訂下目標，如今輕裝上陣，有力再創佳績。大軍之前分組賽3戰勝和負各一，包括在補時被南韓逼和2比2；但在淘汰賽表現醒神，先後擊敗伊拉克與塔吉克，當中反勝伊拉克3比2之戰，補時連入兩球，盡見球隊打不死精神及高昂鬥志。老將中堅艾阿查連(Salem Al-Ajalin)與前鋒阿里奧雲(Ali Olwan)同因累積黃牌夠數，今場停賽；但球隊會有合適替補；只要繼續以團體戰做好防守，今場或再有驚喜。

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