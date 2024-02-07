今日有咩波｜8強挫日本 主帥鬧爆媒體 伊朗分心難贏卡塔爾

亞洲盃4強今晚將上演另一場準決賽，由衛冕兼主辦國卡塔爾迎戰淘汰了奪標大熱日本的伊朗。雖然伊朗來勢洶洶，人腳、名氣佔先，但卡塔爾在晉級過程表現穩定硬淨，絕不容易倒下；加上伊朗主帥加利路爾上仗賽後鬧爆該國內媒體，或會影響球隊集中力，今場只是可勝不穩，寧捧「讓球」受讓[0.5/1]球的卡塔爾下盤。 (球賽編號FB1253，2月7日23:00開賽)

伊朗8強戰以2比1反勝日本，勇闖4強，賽後主帥加利路爾在記招向伊朗媒體發炮：「所有人都應該對伊朗本土教練有信心，我們有很多出色教練，未能往歐洲發展只因政治問題。在過去11個月內，伊朗媒體不斷批評我們參加了約旦國際賽及中亞國家盃；但你們看看，8強中有5支球隊來自這賽事，3隊打入了4強。我不是說批評不好，但有些人就是想摧毀國家隊。」加利路爾去年3月接掌伊朗帥印，領軍至今未嘗敗績，如今更打敗了亞洲「一哥」日本，當然有吐氣揚眉之感。