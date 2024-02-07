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體育
2024-02-07 15:50:00

省港盃｜香港隊作客越秀山鬥廣東　冀爭三連霸(附直播連結)

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香港隊在廣東為省港盃次回合備戰。(香港足總圖片)

香港隊在廣東為省港盃次回合備戰。(香港足總圖片)

近況備受好評的香港隊，今晚（7日）會在省港盃的次回合作客對廣東（港台電視32台晚上7時半直播）。港隊主帥安達臣就先期望球證可以保持公正的判決，而主將的陳肇鈞就近期比賽密集是有疲勞，但相信個人狀態仍可以克服，並希望可以為港隊取得三連勝。

自疫情影響，省港盃賽事中止了4年，今年才復辦，港隊首回合在5,000多名球迷支持下，以2:0擊敗以中超梅州客家球員為主的廣東隊。疫情前取得兩連霸的港隊，手執首回合的優勢，次回合當然是希望保持優勢取下第3連冠。主帥的安達臣在賽前的記者會表示，球隊雖然只在賽前一日進行集合，而今場也會與首回合是另一場的比賽。然而今次港隊以亞運的年輕球員為骨幹，首回合的比賽是一場很好的勝仗，球員有拚勁之餘，也採取了高壓打法。

港隊主帥安達臣。(香港足總圖片) 港隊主將陳肇鈞。(香港足總圖片) 港隊門將謝家榮。(香港足總圖片) 港隊為省港盃次回合備戰。(香港足總圖片)

陳肇鈞：亞洲盃成員已習慣頻密比賽

至於港隊主將，上仗主場轟入世界波的陳肇鈞就表示，確實近期的比賽較多，個人有點疲倦，但覺得自己因應近期的狀態，在回復方面也比較快，因此仍然回復得到。他又指，大部份在亞洲盃參與過的球員，其實都已經適應了3日一戰的狀況，相反可能對於一些本地球員是有點比較密，不過相信港隊目前的狀況仍可以應付。

雖然港隊首回合有兩球的優勢，然而賽事不設有作客入球，故此雙方打和就需要以12碼分勝負。今場比賽安排在廣州市的越秀山運動場舉行。

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