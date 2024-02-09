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體育
2024-02-09 12:34:39

美斯缺陣｜禁球王入境有後果嗎？　或削香港申辦大賽機會

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美斯上陣爭議仍未了。(路透社)

美斯上陣爭議仍未了。(路透社)

行政會議成員葉劉淑儀日前在社交媒體，聲稱「香港人討厭美斯」，「不歡迎他再來」。然而若然香港真的禁止美斯（Lionel Messi）入境，面對的可能是國際足協（FIFA）懲處。

香港隊要與阿根廷國家隊在香港進行具競爭力的比賽，雖然說是近乎不可能，這不關乎於實力，還有是雙方在於不同的洲別，在各級層面上除非香港主辦如國際足協的世界盃、世青或世少盃這等國際大賽，否則機會真的不高。但假若真的美斯需要來港參與賽事，他被香港禁止入境，將會引起的問題，本報向熟知國際賽事運作的球圈人士了解。

葉劉淑儀在社交媒體稱香港人討厭美斯及建議禁止入境。(X截圖)

葉劉淑儀在社交媒體稱香港人討厭美斯及建議禁止入境。(X截圖)

FIFA基本上反對政治干預體育，故此若然一個地方限制其他球員或球隊入境，FIFA會介入並提出警告，指政府不要干涉足協的運作。有球圈人士表示，若有關事情發生，參賽的球隊可以向FIFA提出，將原本在香港舉行的比賽，移師到中立場或另一個地方舉行。這意味若然香港要主辦大賽，在這種情況下將失去主辦權。

印尼去年被褫奪世青主辦資格

其實同樣的事情並非未曾發生，在去年原定在印尼舉行的世青盃決賽周，印尼就因為峇里省的首長及居民抗議，不肯接待以色列隊，結果就被FIFA褫奪了世青盃的主辦資格。不過印尼及後卻藉着秘魯因為未能做好世少盃的準備，而在3個月後再獲世少盃的主辦資格，加上以色列最終未能打入世少盃，令印尼成功進行，不過印尼仍因為世青的事件，被FIFA扣減有關青訓的資助。

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