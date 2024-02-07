美斯缺陣｜邁阿密發聲明為主辦方辯護 美斯微博向球迷拜早年︰希望回來香港上場(更新)

【更新美斯微博出文】美斯於今日傍晚在微博出文，向中國內地和香港球迷問好，提前祝大家龍年大吉，指很遺憾因腹股溝有傷，未能在香港站友賽出場，因「傷處發腫並有痛感」。

美斯強調了解他的朋友會知道自己想在每場比賽中都全力以赴，特別是和隊友遠道而來下，球迷都很期待看到他們健康登場。美斯稱希望有機會回來為香港球迷傾力獻上比賽，也盼著能盡早回來中國內地和大家分享足球的快樂。

