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體育
2024-02-07 20:20:15

美斯訪日本｜後備上陣踢足30分鐘 國際邁阿密互射12碼不敵神戶勝利船

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美斯

美斯在下半場後備上陣。(路透社)

國際邁阿密今晚(7日)在日本東京國立競投場與神戶勝利船進行友賽，美斯（Lionel Messi）在下半場後備上陣，作賽約30分鐘，卻未能帶領球隊獲勝，與對方在90分鐘踢成0比0，之後互射12碼輸3比4，結束今次亞洲之利。

賽前，美斯確定在對神戶勝利船的比賽先列後備。根據國際邁阿密的公布，包括蘇亞雷斯（Luis Suarez）、佐迪艾巴（Jordi Alba）及布斯基斯（Sergio Busquets）3名的前巴塞隆拿球員會在這場比賽正選上陣。而對手的神戶亦有大迫勇也、山口螢、酒井高德等國腳級在陣。

比賽在香港時間6時進行，國際邁阿密的賽前陣容，與香港站不同的是，美斯沒有「隱藏」，而是在後備名單之上，在賽前的陣容介紹亦有美斯。不過有現場的日本球迷指，入場球迷不算太多，球場內仍有空席。至於對手的神戶，正選前鋒有前國腳大迫勇也及巴西前鋒的柏度歷（Jean Patric）。

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美斯與隊友抵達東京的國立體育場。(影片截圖) 美斯日本行先列後備。(影片截圖) 美斯訪日本，國際邁阿密對神戶正選陣容。(影片截圖) 國立運動場內有不少空席。(路透社) 日本球迷展示支持美斯的球衣。(直播截圖)

國際邁阿密對神戶勝利船直播連結

在開賽前，前神戶勝利船及巴塞隆拿的西班牙中場恩尼斯達（Andres Iniesta），為比賽進行開球。而美斯雖然列後備，以及穿上雪褸及長褲，但仍有與在場的球迷揮手，態度與香港站時顯然不同。比賽上半場神戶有破門的機會，只是大迫勇也先後中柱及射高，而比賽期間，布斯基斯在25分鐘就因傷換出，至於佐迪艾巴亦在41分鐘疑大腿拉傷，不過仍繼續作賽，美斯亦藉機會熱身。

美斯在日本站友賽先列後備。(路透社) 國際邁亞密與神戶勝利船友賽。(影片截圖) 國際邁亞密與神戶勝利船在東京友賽。(路透社) 恩尼斯達擔任開球嘉賓。(路透社) 日本球迷入場觀看國際邁亞密的比賽。(路透社) 蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴都正選。(路透社) 恩尼斯達與兩隊球員合照。(路透社) 美斯在對神戶友賽後備。(路透社) 國際邁亞密友賽神戶勝利船。(路透社) 蘇亞雷斯在日本站正選。(路透社) 佐迪艾巴在對神戶正選。(路透社) 布斯基斯上半場受傷。(路透社) 蘇亞雷斯上半場正選。(路透社) 蘇亞雷斯上半場正選。(路透社)
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美斯60分鐘上陣

下半場的比賽，蘇亞雷斯及艾巴繼續在陣，至於美斯繼續在後備席上。直至約60分鐘，千呼萬喚，美斯終於後備登場，入替大衛雷斯。該阿根廷球王甫落場，隨即全場歡呼，而在他帶領下，國際邁阿密的進攻變得較具威脅。78分鐘，美斯闖關左右開弓連番施射，差點攻破神戶勝利船大門。雙方最終互無紀錄，需要互射12碼分勝負。

在互射12碼階段，雙方射完頭五輪，各有兩位球員射失。直至第六輪，國際邁阿密再有球員射失，而美斯則未有主射，結果神戶勝利船以4比3獲勝。

即睇美斯落場

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