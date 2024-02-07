美斯訪日本｜後備上陣踢足30分鐘 國際邁阿密互射12碼不敵神戶勝利船

國際邁阿密今晚(7日)在日本東京國立競投場與神戶勝利船進行友賽，美斯（Lionel Messi）在下半場後備上陣，作賽約30分鐘，卻未能帶領球隊獲勝，與對方在90分鐘踢成0比0，之後互射12碼輸3比4，結束今次亞洲之利。

賽前，美斯確定在對神戶勝利船的比賽先列後備。根據國際邁阿密的公布，包括蘇亞雷斯（Luis Suarez）、佐迪艾巴（Jordi Alba）及布斯基斯（Sergio Busquets）3名的前巴塞隆拿球員會在這場比賽正選上陣。而對手的神戶亦有大迫勇也、山口螢、酒井高德等國腳級在陣。

比賽在香港時間6時進行，國際邁阿密的賽前陣容，與香港站不同的是，美斯沒有「隱藏」，而是在後備名單之上，在賽前的陣容介紹亦有美斯。不過有現場的日本球迷指，入場球迷不算太多，球場內仍有空席。至於對手的神戶，正選前鋒有前國腳大迫勇也及巴西前鋒的柏度歷（Jean Patric）。