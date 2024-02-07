美斯訪日本｜贈「日本第一牛郎」羅蘭簽名波砵 晚宴與恩尼斯達聚舊笑開懷

美斯訪港缺陣風波愈演愈烈，他抵日本後狀態及心情漸佳，準備香港時間今日(7日)傍晚6時在東京國立競技場友賽神戶勝利船。日媒形容他昨日（6日）傍晚操練時「似乎沒有問題」。國際邁阿密大軍及後出席日本行的歡迎晚宴。美斯與隊中另外3位前巴塞隆拿球員蘇亞雷斯、佐迪艾巴和布斯基斯，以及全隊球員都有到場，2018至2023年效力神戶勝利船的西班牙名將恩尼斯達，亦有出席晚宴與美斯等舊巴塞隊友聚舊，照片可見美斯笑容燦爛，與在港時的「黑口黑面」形成強烈對比。
日本第一牛郎羅蘭︰多謝美斯無偏見
美斯又在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。美斯除了笑住跟他合照外，還送他親名波砵。羅蘭Roland以日文撰文多謝美斯訪問日本，「沒有因為我的職業背景而對我有偏見，待我友好，多謝你抽出時間。多謝你跟我說，無論是哪個行業，能夠成為一個行業的大師都是極具意義的。」
美斯訪日本｜日本操練跑得射得有波入(有片)
國際邁阿密於日本時間昨日傍晚操練，美斯有參與其中，不同於香港站大部分時間慢跑及「拉筋」，該名阿根廷球王有參與小型分隊賽，跑動衝刺、傳波、帶波均沒有問題，期間更左腳破門，狀態似乎大有改善，他離開訓練場時有向在場球迷揮手。
【前日練習】#メッシ 元気に練習しております🐐🌸#Messi𓃵 pic.twitter.com/Lp5DdtABVA— 【公式】Inter Miami in TOKYO 2024 (@IM_Tokyo2024) February 6, 2024
【前日練習】#メッシ 、全体メニューをフル消化して、練習場を後にしました🐐🌸⚽️#Messi𓃵 pic.twitter.com/bWpFV0zgIr— 【公式】Inter Miami in TOKYO 2024 (@IM_Tokyo2024) February 6, 2024
美斯訪日本｜美斯稱香港情況「不幸」冀再到訪
效力國際邁阿密的阿根廷球王美斯周日與港聯的表演賽沒有上陣，引發全場噓爆要求「回水」，成為國際新聞。美斯前日(6日)已隨國際邁阿密抵達日本，準備今晚(7日)在東京國立競技場與神戶勝利船友賽，有阿根廷傳媒報道指美斯有望上陣。美斯昨日(7日)出席記招首次回應香港站風波，稱情況屬不幸，冀未來再有機會在香港獻技。
美斯訪日本｜照磁力共振後未發現有傷 但仍感不適
與在香港情況不同，美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會單獨回應記者提問，全長約20多分鐘，他回答了5條提問。最後他解畫在香港無法上陣原因：「在香港的情況實在不幸，我在沙特阿拉伯的第一場熱身賽感覺身體有不妥，第二場後照磁力共振後未發現有傷勢，但自己仍感覺不適。香港入場的球迷很多，也知道很多人想看我上場比賽。我很想比賽，但仍感不適故沒辦法比賽，結果令人失望，希望未來還有機會能在香港比賽。」
美斯又稱很高興再次訪日，他之前已到過日本幾次，每次都受到熱烈歡迎，很開心今次能夠重來。被問到能否出場時，他表示目前還不知道情況，會在練習過後，再按情況決定，但強調不適情況「跟幾日前相比已經好好多」。
Leo Messi: I am very happy to play here in Japan— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) February 6, 2024
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