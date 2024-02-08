英格蘭足總盃｜車路士重賽破維拉　為普捷天奴減壓（附比賽精華）

車路士主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）的壓力或者短暫舒緩。在足總盃第4圈的重賽，藍戰士輕鬆轟入3球下，以3:1擊敗今季聯賽表現不俗的阿士東維拉，晉身下一圈。
周末聯賽不敵狼隊，普捷天奴也承認自己的位置有動搖，然而有傳車路士的財政壓力下，不敢輕易炒領隊。在周中的重賽，車路士作客維拉公園，上半場11分鐘，先由干拿加歷查（Conor Gallagher）接應隊友回後，禁區射入領先。維拉主場並非沒有追平的機會，只是里安拜尼（Leon Bailey）混戰中起腳，又太正中而被接實。反攻不成後，維拉21分鐘再失一球，尼古拉斯積遜（Nicolas Jackson）把握隊友傳中頂入，藍戰士半場手握2:0。
下半場維拉還未追回，後防再失守。安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在54分鐘主射罰球，皮球彎過人牆飛向死角，令車路士拉開到3:0。手執3球的藍戰士即使在補時被穆沙戴亞比（Moussa Diaby）追回一球，不過車路士仍以3:1擊敗維拉晉級。同日的另一場重賽，諾定咸森林在法定時間與賓福特踢平1:1，互射12碼森林贏5:3晉級。
英格蘭足總盃第五圈對賽
高雲地利城（英冠） 對 梅德士東聯（非聯賽）
般尼茅夫（英超） 對 李斯特城（英冠）
布力般流浪（英冠） 對 紐卡素（英超）
盧頓（英超） 對 曼城（英超）
車路士（英超） 對 列斯聯（英冠）
諾定咸森林（英超） 對 曼聯（英超）
狼隊（英超） 對 白禮頓（英超）
利物浦（英超） 對 修咸頓（英冠）