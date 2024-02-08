鹽田梓好去處︱西貢小島 玉帶橋往滘西洲沙灘水清沙幼(附船期表)

鹽田梓好去處︱西貢小島 玉帶橋往滘西洲沙灘水清沙幼

鹽田梓船期及交通 鹽田梓官方街渡連同參觀鹽田等入場和導賞費，其他船公司則可到鹽田捐付入場費。街渡約15分鐘抵鹽田梓，船上可回望馬鞍山、彎曲山、大金鐘。碼頭設鹽光保育中心，邊嘆冷氣邊了解鹽田梓歷史，設參考遊覽路線和出售鹽、肥皂等手信。主要有小島大廚、鄉誼茶座、柴火土窟雞3間食肆，由西式意粉、土窟雞到客家茶果、豆腐花等。地道食物供應有限，若有心品嘗落船先醫肚或落訂。

鹽田梓教堂彩繪玻璃 鹽田梓面積小於1平方公里，復修後路牌拍示清楚易看，路況亦佳，只有少量上落樓梯。1864年傳教士到鹽田梓傳教，1875年全島村民領洗，後來村民捐出一塊地予教會。由米蘭外方傳教會神父設計，聖若瑟堂於1890年落成。這個羅馬式建築的白色外牆與澄藍色紋理得宜，彩繪玻璃窗點綴令教堂呈歐陸式。內部設聖所、祭台、祭台十字架等。聖若瑟堂是香港最古老小堂之一，在1990年代曾空置，2004年復修後被評為二級歷史建築，而且2005年獲聯合國教育科學文化組織亞太區文化遺產優良獎。

鹽田梓必到玉帶橋 聖若瑟堂下方的澄波學校在1920年建成，1997年停辦，現活化為文物陳列室，設專人介紹某田農具及考古歷史，設開放時間。經聖若瑟神父故居和活泉井，有空可到全島最高位37米的配水庫，可從高位看避風塘堤圍，來回最高位約20分鐘。續往南走，人聲愈來愈大，為著名景點玉帶橋。1953年建成的玉帶橋令島民更安全地來往滘西洲。