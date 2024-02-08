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體育
2024-02-08 13:06:36

被停賽俄羅斯花滑少女　賴因士多啤梨甜品惹禍

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華利伊娃為自己服用禁藥事件解畫。(路透社)

華利伊娃為自己服用禁藥事件解畫。(路透社)

俄羅斯花樣滑冰少女華利伊娃（Kamila Valieva），被停賽4年事件，這位仍然只有17歲的滑冰選手稱，她是因為食用了祖父給她的士多啤梨甜品，而甜品因為放在沾有祖父降血壓藥的砧板而令她「誤服」禁藥。

國際體育仲裁法庭（CAS）周三（7日）公開了華利伊娃的裁決內容，這位17歲花滑選手向法庭表示，她在是因為食用由其祖父，被污染了的士多啤梨甜品而錯誤吸收了有關藥物。而她向法庭提供的另一個解釋，又指她也可能使用過溶解了祖父藥物的玻璃杯，而令她吸入有關的補充品。然而法庭認為這些解釋都缺乏具體證據的支持。

在她提供的證供指：「我無意中看過，他會用刀把藥丸壓碎再溶解在玻璃杯的水中服用，所以我有可能喝了同一隻杯而已，也可能是在食物沾在同一塊的砧板上。」不過法庭在權衡各種可能性，仍不能排除她是無意違反禁藥守則。法庭又指，華利伊娃提供的辯解都缺乏證據支持，包括其祖父是否在2021年12月25日前就有服用有關藥物的證據，指她的說法都缺乏理據，並存有太多的疑問。法庭又認為，對她的指控是非常嚴重，因此沒有理由將她與成年運動員的懲處需要有分別，故此早前接納世界反禁藥組織（WADA）的上訴，要華利伊娃停賽4年，並令她在2022年冬奧的金牌最後被褫奪。

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