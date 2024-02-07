賀歲盃2024｜國際名將初三晚宴會球迷 球壇名宿將辦元老世界盃

在國際邁亞密事件餘波未了之際，有多位世界級足球巨星出席的賀歲盃，將會在年初四（13日）上演。贊助商亦安排多位國際巨星在年初三（12日）進行晚宴。另外國際級球壇名將近期積極在各地舉行比賽，擬為今年中舉行的元老世界盃鋪路及備戰。

另外英國傳媒近日報道，由球壇名宿組成的「Elite Players Group（EPG）」表示，將會在今年6月在英國舉行元老世界盃，並會由8支曾贏得世界盃的球隊阿根廷、巴西、英格蘭、法國、德國、意大利、西班牙及烏拉圭進行，據報已準備在英格蘭的北部多個球會內舉行，當中參與的球員，包括托迪、馬特拉斯、李華度等，都會在賀歲盃出席。而賀歲盃的門票目前仍然有售。