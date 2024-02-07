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體育
2024-02-07 17:42:49

賀歲盃2024｜國際名將初三晚宴會球迷 球壇名宿將辦元老世界盃

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年初四將舉行賀歲盃。(PR圖片)

年初四將舉行賀歲盃。(PR圖片)

在國際邁亞密事件餘波未了之際，有多位世界級足球巨星出席的賀歲盃，將會在年初四（13日）上演。贊助商亦安排多位國際巨星在年初三（12日）進行晚宴。另外國際級球壇名將近期積極在各地舉行比賽，擬為今年中舉行的元老世界盃鋪路及備戰。

因為疫情等影響下，賀歲盃賽事在今年復辦，雖然沒有以往球會級或是國家隊級別的上陣，但今年改由多位昔日名將與香港明星隊的友賽，吸引力並未減弱。尤其主辦方公布，包括前意大利國腳迪比亞路（Alessandro Del Piero）、「羅馬王子」托迪（Francesco Totti）都會出戰，還有巴西3R中的李華度（Rivaldo）等，參與的星級戰將增加。同時贊助商亦表示，會在年初三傍晚在尖沙咀1881公館舉行歡迎酒會，並招待約20名球迷。

另外英國傳媒近日報道，由球壇名宿組成的「Elite Players Group（EPG）」表示，將會在今年6月在英國舉行元老世界盃，並會由8支曾贏得世界盃的球隊阿根廷、巴西、英格蘭、法國、德國、意大利、西班牙及烏拉圭進行，據報已準備在英格蘭的北部多個球會內舉行，當中參與的球員，包括托迪、馬特拉斯、李華度等，都會在賀歲盃出席。而賀歲盃的門票目前仍然有售

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