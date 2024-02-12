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體育
2024-02-12 13:26:45

賀歲盃2024｜賀歲盃明復辦17球壇名將坐陣 大會派免費門票予基層家庭

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參與賀歲盃的一眾球星出席記者會。

參與賀歲盃的一眾球星出席記者會。

賀歲盃足球賽事，明日（13日）將會在大球場上演。受到疫情影響而停辦了4年後，賀歲盃以新的形式重現，今屆賽事沒有邀請到外國國家隊或是球會，而是邀得多位昔日名將，當中包括巴西的李華度（Rivaldo）、西班牙的佩奧爾（Carles Puyol）、意大利的馬特拉斯（Marco Materazzi）、迪比亞路（Alessandro Del Piero）、托迪（Francesco Totti）等，星味是近年最高。

過往賀歲盃賽事都會邀請國家隊在年初一及初四賀歲，但隨着贊助商撤出，比賽轉由球會舉辦，而吸引力亦因為國際賽期等影響，難以召集到具份量的球會或國家隊參賽。故此近年的吸引力已不復當年。然而今屆賽事，主辦機構明白到招請現役球隊的困難，加上近年元老賽事也具吸引力，不少昔日球星也仍想在球場馳騁，故今屆賽事賽會邀請了17名世界球星與香港邀請隊進行表演賽。

占士及施維斯達在記者會上，與陳肇麒一同亮相。

占士及施維斯達在記者會上，與陳肇麒一同亮相。

七位前世界盃國腳

當中世界明星隊將包括李華度、佩奧爾、馬達拉斯、迪比亞路、托迪、皮利斯（Robert Pires）及大衛韋拿（David Villa），7個贏過世界盃的球員，而其餘還有前英格蘭國腳門將的占士（David James）、前曼聯守將施維斯達（Mikael Silvestre）等壓陣。

賽會今日邀請到全部17人一同出席記者會，而之前亦與贊助商進行足球指導活動，今晚亦會有晚宴。賽會今日又表示將派發門票予有需要人士及基層家庭。

FWD富衛保險賀歲盃仍有少量門票於FWD MAX公開發售，票價由180元起至980

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