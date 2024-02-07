NBA｜太陽殺退公鹿　灰熊路斯復出仍六連敗（附比賽精華）

密爾沃基公鹿在新帥的利華士（Doc Rivers）接任後，5仗僅得1勝。在作客鳳凰城太陽，球隊以106:114不敵對手。球隊已在東岸跌至第3。至於傷兵滿營的孟菲斯灰熊，縱使有戴歷路斯（Derrick Rose）的復出，但仍以113:123不敵紐約人，連輸第6場。
今季雖然未能搶上東岸第一，不過公鹿開局本來並不差，與波士頓塞爾特人一直僅差幾場。可是球隊在上月突然換帥，雖然新帥利華士曾帶領波士頓贏得總冠軍，可是今次在公鹿，頭5場接手輸到第4場。面對西岸仍在爭取季後賽的太陽，公鹿在開賽不久傳來惡耗，米杜頓（Khris Middleton）上陣8分鐘就傷出，對球隊帶來打擊。
公鹿雖然在上半場取得領先，不過在第3節的末後起，被太陽反先，並在第4節拉開差距至最多15分，最終公鹿亦以106:114不敵太陽，總成績以33勝18負，在東岸已跌至第3。而太陽贏波就繼續在西岸守在第6。公鹿「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今仗雖然取得最多的34分及10個籃板，不過太陽有4位球員取得雙位數得分，當中3人更是25分以上，包括迪雲布克（Devin Booker）攻入32分，而杜蘭特（Kevin Durant）及比爾（Bradley Beal）同時交出「雙雙」的成績，令太陽取得2連勝。
紐約人般臣傷出仍貢獻27分
至於傷兵滿營的灰熊，今場仍然有10人未能上陣。對手的紐約人其實也不見好多少，而且主將的謝倫般臣（Jalen Brunson）也在第3節傷出，不過紐約人還是以123:113擊敗灰熊。般臣受傷前仍為球隊貢獻27分，而迪雲辛素（Donte DiVincenzo）就以最多的32分，為紐約帶來勝利，灰熊就已經累計連輸6場。至於今仗復出的戴歷路斯，僅為灰熊上陣11分多鐘，仍為球隊取得7分。