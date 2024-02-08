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體育
2024-02-08 14:42:58

NBA｜76人續缺安比23分不敵勇士　卡爾教練仍相信可入季後賽（附比賽精華）

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勇士輕鬆擊敗76人。(美聯社)

勇士輕鬆擊敗76人。(美聯社)

在主將安比（Joel Embiid）的受傷之下，費城76人在主場面對金州勇士。儘管史堤芬居里（Stephen Curry）手風欠順，但勇士仍以127:104輕取76人。雖然勇士的得勝率今季仍未到一半，教練卡爾（Steve Kerr）卻相信球隊不需重要轉會以填補實力來爭取季後賽資格。

目前西岸排第11，勇士要爭取季後賽至少要超越第10的的猶他爵士才能換取附加賽資格。在作客費城，76人第1節一度帶開過最多9分，不過自第2節被勇士追平後，76人就一蹶不振。勇士在最多拉開30分的差距之下，以127:104擊敗76人，將戰績改寫至23勝25負，距離50%的勝率卻仍有2場。在距離NBA交易市場截止不足24小時，卡爾教練就對球隊仍然樂觀，他相信球隊不需要重要的轉會來補充實力爭取季後賽資格。

勇士127:104擊敗76人。(美聯社) 勇士127:104擊敗76人。(美聯社) 勇士127:104擊敗76人。(美聯社) 勇士127:104擊敗76人。(美聯社) 勇士127:104擊敗76人。(美聯社) 勇士127:104擊敗76人。(美聯社)

勇士主力的居里今場手感一般，全場只錄9分，在第4節因為76人無力挽回而提早休息，但今場他其實只得7投2中，包括1個3分球。然而韋堅斯（Andrew Wiggins）以21分及10個籃板的「雙雙」，加上基利湯臣（Klay Thompson）與古明加（Jonathan Kuminga）同獲18分，協助勇士大勝。

塞爾特人125:117贏鷹隊

至於聯盟戰績最好的波士頓塞爾特人，就作客以125:117擊敗阿特蘭大鷹隊，在總成績仍然遙遙領先。波辛基斯（Kristaps Porzingis）今場為綠軍攻入最多的31分，而兩隊其實全部5名正選都有雙位數得分，只是塞爾特人命中率較高，讓鷹隊吃下第29場敗仗。而戰績最差的底特律活塞就取得今季第7場勝仗，他們以133:120擊敗薩克拉門托帝王。

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塞爾特人125:117擊敗鷹隊。(美聯社) 活塞133:120贏帝王。(美聯社) 塞爾特人125:117擊敗鷹隊。(美聯社) 活塞133:120贏帝王。(美聯社) 塞爾特人125:117擊敗鷹隊。(美聯社) 活塞133:120贏帝王。(美聯社)
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