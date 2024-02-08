NBA｜76人續缺安比23分不敵勇士　卡爾教練仍相信可入季後賽（附比賽精華）

在主將安比（Joel Embiid）的受傷之下，費城76人在主場面對金州勇士。儘管史堤芬居里（Stephen Curry）手風欠順，但勇士仍以127:104輕取76人。雖然勇士的得勝率今季仍未到一半，教練卡爾（Steve Kerr）卻相信球隊不需重要轉會以填補實力來爭取季後賽資格。

目前西岸排第11，勇士要爭取季後賽至少要超越第10的的猶他爵士才能換取附加賽資格。在作客費城，76人第1節一度帶開過最多9分，不過自第2節被勇士追平後，76人就一蹶不振。勇士在最多拉開30分的差距之下，以127:104擊敗76人，將戰績改寫至23勝25負，距離50%的勝率卻仍有2場。在距離NBA交易市場截止不足24小時，卡爾教練就對球隊仍然樂觀，他相信球隊不需要重要的轉會來補充實力爭取季後賽資格。